Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'i yol kontrolünde yakaladı.
Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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