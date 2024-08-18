Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'i yol kontrolünde yakaladı.

        Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı
        Yozgat'ta "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı
        Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebep...
        Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebep...
        Yozgat Valiliğinden Sorgun ilçesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama
        Yozgat Valiliğinden Sorgun ilçesindeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama
        Yozgat'ta rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
        Yozgat'ta rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yar...
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir çocuk öldü, 2 kişi yar...