Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

İhbar üzerin olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.B.C. idaresindeki 66 AN 486 plakalı pikap ile E-88 kara yolu Saraykent kavşağında S.T. yönetimindeki 66 ACU 443 plakalı otomobil çarpıştı.

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