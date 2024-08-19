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        Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:48
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        Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, H.B.C. idaresindeki 66 AN 486 plakalı pikap ile E-88 kara yolu Saraykent kavşağında S.T. yönetimindeki 66 ACU 443 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerin olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi, Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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