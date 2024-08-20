Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 164 dönüm alan üzerine kurulan kiraz bahçesinden toplanan ürünler, Japonya'ya ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 164 dönüm alan üzerine kurulan kiraz bahçesinden toplanan ürünler, Japonya’ya ihraç edildi.

        Bir şirket tarafından AR-GE çalışmaları kapsamında Bahadın beldesi Gümüşkavak Mahallesi'nde 4 yıl önce kurulan kiraz bahçesinden toplanan ilk ürünün 6 tonu yaş olarak Japonya'ya ihraç edildi, 6 tonu ise kurutulmuş olarak ihraç edilecek.

        Şirket sorumlusu Arslan Özcan, gazetecilere, şirketleri adına Yozgat'ta kiraz olup olmayacağı yönünde çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda 164 dönüm alana 8 bin 832 fidan dikerek kiraz bahçesi oluşturduklarını söyledi.

        Bu yıl ilk hasadı yaptıklarını ifade eden Özcan, "Fidanların büyümesinde, gelişmesinde ve meyvesinde hiçbir sorun yaşamadık. Bu bölgede de kiraz olabildiğini gördük. Burada kendi ürettiğimiz kirazları Japonya'ya gönderiyoruz." dedi.

        Özcan, topladıkları yaş kirazdan 6 ton Japonya'ya ihraç ettiklerini anlatarak, "Şirketimizin Antalya Korkuteli'nde de 3 bin 800 dönüm kiraz bahçesi bulunmaktadır. Yozgat'taki AR-GE'mizin sonucu başarılı oldu. Elimizde kalan en son kirazların kalibresi küçük olduğu için kurutuyoruz. Japonlar kirazın kurusunu istiyor. Biz de kurutma işlemlerini gerçekleştirdik. Kirazın çekirdeği, sapı ve kurutulmuş halini vakumlu şekilde Japonya'ya göndereceğiz." diye konuştu.

        Kiraz bahçesiyle istihdama da katkı sağladıklarını aktaran Özcan, bahçede 12 işçi sürekli olmak üzere, budama ve kiraz toplama dönemlerinde 35-40 kişiye işi iş imkanı sağladıklarını belirtti.

        Bahçede çalışan kadınlardan Alev Ünal da bahçede çapa işleminden kiraz toplamaya kadar bütün işlerde çalıştıklarını anlatarak, "Sadece ben değil ekip olarak en az 40 kişi evimize ekmek götürdük. Bir hafta daha işimiz var." dedi.

        Selma Erdoğan ise beldenin küçük olmasından dolayı iş imkanının kısıtlı olduğunu belirterek, kendilerine iş imkanı sunan şirket yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike

        Benzer Haberler

        Özel çocuklar portatif yüzme havuzunda sosyalleşiyor
        Özel çocuklar portatif yüzme havuzunda sosyalleşiyor
        Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açan 2 şüpheliye adli işlem
        Yozgat'ta "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı
        Yozgat'ta "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı
        Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebep...
        Düğünde 1 kişiyi bıçaklayıp kaçan saldırgan, karşısına çıkan Furkan'ı sebep...