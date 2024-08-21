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        Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı

        Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:47
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        Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı
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        Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı verildi.

        Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" çerçevesinde bu ödüle layık görüldüklerini söyledi.

        Çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını, iş yerinde verimliliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Öztürk, "Hastanemiz, Sağlığı Başkanlığımızca sağlıklı yaşam koşullarına uygun bulunmasından dolayı bu unvanı almaya hak kazandı. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

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