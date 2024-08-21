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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:14
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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında hakkında 6 suçtan 10 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı yakaladı.

        Hükümlünün araç ve üst aramasında çeşitli miktarda uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.

        B.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan aynı araçta yakalanan ve hakkında 600 gün adli para cezası bulunan A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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