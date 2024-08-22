Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı

        Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu'nda yaralı halde bulunan şahin, Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Öte yandan, ekipler 10 Ağustos'ta kanyona bırakılan dağ keçilerini dronla gözlemledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleye...
        Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleye...
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sanayi bölgesiyle ilgili projelerini anlatt...
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sanayi bölgesiyle ilgili projelerini anlatt...
        Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı
        Yozgat'tan Japonya'ya kiraz ihracatı
        Özel çocuklar portatif yüzme havuzunda sosyalleşiyor
        Özel çocuklar portatif yüzme havuzunda sosyalleşiyor
        Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Yozgat'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı