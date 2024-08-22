Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı
Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu'nda yaralı halde bulunan şahin, Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Öte yandan, ekipler 10 Ağustos'ta kanyona bırakılan dağ keçilerini dronla gözlemledi.
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