Yozgat'ta eğitimini tamamlayan 276 kadın polis adayı mezun oldu

Bazı polis adayları ve aileleri de sevinç gözyaşı döktü.

Törenin ardından mezun olan öğrenciler ve aileleri oyun havası eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi, 276 polis adayı yemin etti.

Törende konuşan Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, okulun kurulduğu günden bugüne emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, milletine, vatanına bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne karşı gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye de devam edeceğini söyledi.

POMEM bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra dönem birincisi Mevlanur Çakmak yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

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