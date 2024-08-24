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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hırsızlık suçundan haklarında 18 yıl 27 ay ve 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:11
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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hırsızlık suçundan haklarında 18 yıl 27 ay ve 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde devriye görevi sırasında hakkında "bina içinden hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 27 ay hapis cezası bulunan İ.S. ile aynı suçtan kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası olan A.P'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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