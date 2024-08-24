Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
H.B. (31) idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda M.K. (51) yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ile 3 kişi de Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İ.K. (70) de kurtarılamadı.
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