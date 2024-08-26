Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce bölgeye 20 dağ keçisinin bırakılmasının planlandığı, şu ana kadar toplamda 10 keçinin bölgeye salındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen dağ keçileri, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.

Valilik tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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