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        Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha bırakıldı

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:43
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        Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha bırakıldı
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        Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha bırakıldı.

        Valilik tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen dağ keçileri, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce bölgeye 20 dağ keçisinin bırakılmasının planlandığı, şu ana kadar toplamda 10 keçinin bölgeye salındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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