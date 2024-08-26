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        AK Parti Yozgat Milletvekili Şahan, Aydıncık Belediyesini ziyaret etti

        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye'nin ve Yozgat'ın AK Parti iktidarı ile çağ atladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:28
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        AK Parti Yozgat Milletvekili Şahan, Aydıncık Belediyesini ziyaret etti
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        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye'nin ve Yozgat'ın AK Parti iktidarı ile çağ atladığını söyledi.

        Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam'ı ziyaret eden Şahan, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Şahan yaptığı açıklamada, Yozgat için üretilecek her projenin takipçisi olacaklarını söyledi.

        Yozgat'ın 2000 yılı öncesi yeterli bir hizmet göremediğini ifade eden Şahan, "Son 20 yıldır ülkemiz çağ atladı ve biz de Yozgat olarak bu nimetlerden, bu hizmetlerden yararlandık. Bu hizmetler yetmez, daha fazlası için çabalıyoruz. Bizim derdimiz Yozgat, bizim derdimiz hizmet etmektir." dedi.

        Belediye Başkanı Tekçam da ziyaretlerinden dolayı milletvekili Şahan'a teşekkür ederek projeleri için destek istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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