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        Çekerek'te arıcılar destekler hakkında bilgilendirildi

        Yozgat'ın Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, arıcıları ziyaret ederek destekler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:47
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        Çekerek'te arıcılar destekler hakkında bilgilendirildi
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        Yozgat'ın Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, arıcıları ziyaret ederek destekler hakkında bilgi verdi.

        Teknik personelle ilçedeki arıcıları ziyaret eden Saltık, arı ve kovan destekleri üreticileri bilgilendirdi.

        Saltık, arıcılığı daha verimli hale getirilmesi için üreticilerle işbirliği içerisinde olduklarını, verilen desteklerin üreticilere en iyi şekilde ulaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bayındırhöyük köyünde arıcılık yapan İsmail Ecevit de ziyaretlerinden dolayı Saltık ve personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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