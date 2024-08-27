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        Yozgat'ta ADEM kursları dönem sonu sergisi açıldı

        Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursları dönem sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:43
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        Yozgat'ta ADEM kursları dönem sonu sergisi açıldı
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        Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursları dönem sonu sergisi açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kursiyerler ve görevlilerden üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

        Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ADEM'in yaklaşık 2,5 ay önce hizmete açıldığını 50 kadının açılan kurslara katıldığını söyledi.

        Yakın bir zamanda ikinci ADEM'i açacaklarını aktaran Özkan, "ADEM kurslarımız herkese açık ve ücretsiz, haricen de desteklerimiz var. Açılan sergiden elde edilen gelir, kursiyerlerimize verilmektedir. Dolayısıyla bir yandan el emeği, bir yandan el becerisi gelişiminin yanı sıra aynı zamanda da ailelere az da olsa ev ekonomisine bir katkı oluşturuyor. Tüm kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

        Özkan, Yozgat'ın Ankara yönü girişinde Koçemek Parkı yakınında yol üstü satış reyonları oluşturarak el emeği ürünlerin satışının yapılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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