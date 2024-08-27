Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli aracı kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 166 sentetik hap ve 26,67 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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