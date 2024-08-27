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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:19
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli aracı kent merkezinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 166 sentetik hap ve 26,67 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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