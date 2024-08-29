Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlık destanının yazıldığı ve Türk milletinin zalimlere karşı omuz omuza mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı tarih olduğunu belirtti.

Bu destansı zaferle Türk milletinin, esaret gömleğini yırtıp attığını ve ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin mücadele azmi, Cumhuriyet'imizin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Milli Mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."