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        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi

        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:33
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        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi
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        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

        Çayıralan ilçesinde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, aracın yakıt deposunda 31 paket halinde 12 kilo 888 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.D. (32) ve B.D'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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