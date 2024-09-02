Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu göreve yeniden seçildi

        Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu göreve yeniden seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki genel kurulda, seçime tek aday olarak giren Anteplioğlu, yeniden göreve seçildi.

        Anteplioğlu, kendisini ve yönetimini göreve layık gören üyelere teşekkür ederek, "Birlik, beraberlik içerisinde genel kurul toplantımızı gerçekleştirdik. Yozgat için yapılabilecek her şeyi camiamızla beraber değerlendiriyor, faydalı şeyler yapmaya çaba ve gayret gösteriyoruz. Odamızın 152 üyesi var ve hepsi oy kullandı. Aramızda görev dağılımı yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi
        Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı önces...
        Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı önces...
        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta ADEM kursları dönem sonu sergisi açıldı
        Yozgat'ta ADEM kursları dönem sonu sergisi açıldı
        Çekerek'te arıcılar destekler hakkında bilgilendirildi
        Çekerek'te arıcılar destekler hakkında bilgilendirildi