Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Dün kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan emniyet ekipleri, düzenlediklerin operasyonda durdurulan otomobilde yaptıkları aramada, aracın yakıt deposunda 31 paket halinde 12 kilo 888 gram esrar ele geçirmiş, M.D. (32) ve B.D (36) gözaltına alınmıştı.

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