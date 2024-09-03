Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu taşırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Çayıralan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.D. (32) ve B.D'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan emniyet ekipleri, düzenlediklerin operasyonda durdurulan otomobilde yaptıkları aramada, aracın yakıt deposunda 31 paket halinde 12 kilo 888 gram esrar ele geçirmiş, M.D. (32) ve B.D (36) gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Osimhen İstanbul'da!
        Osimhen İstanbul'da!
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!

        Benzer Haberler

        Yozgat Valiliğinden kayıp olduğu öne sürülen çocuğa ilişkin açıklama
        Yozgat Valiliğinden kayıp olduğu öne sürülen çocuğa ilişkin açıklama
        Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu göreve yeniden se...
        Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu göreve yeniden se...
        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilin yakıt deposunda esrar ele geçirildi
        Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı önces...
        Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı önces...
        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı