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        Yozgat'ta KOP desteğiyle sera kuran gurbetçi istihdama katkı sağlıyor

        Hollanda'da seracılık yapan gurbetçi Enes Eken, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Yozgat'ta kurduğu serayla tecrübesini hemşehrilerine aktarmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:25
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        Yozgat'ta KOP desteğiyle sera kuran gurbetçi istihdama katkı sağlıyor
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        Hollanda'da seracılık yapan gurbetçi Enes Eken, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Yozgat'ta kurduğu serayla tecrübesini hemşehrilerine aktarmaya çalışıyor.

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde doğan ve Hollanda'da seracılık işiyle uğraşan 42 yaşındaki Enes Eken, Doğankent'te de seracılık yapılabileceğini göstermek amacıyla yeğeni Gülsüm Yıldız ile proje hazırlayarak KOP'a sundu.

        KOP'un yüzde 70 hibe destekli "Yaz Seralarıyla Gelirimiz Artıyor Projesi"nden yararlanan Eken, 2023'te beldedeki bir dönüm alan üzerine sera kurdu.

        İlk etapta domates, biber ve patlıcan üretimine başlayan Eken, gazetecilere, amacının hem üretime hem de bölgede istihdama katkı sunmak olduğunu söyledi.

        Eken, Yozgat ve çevresinde de seracılığın yapılabileceğini kanıtlamak istediğini anlatarak, "Bu yıl üretimini yaptığımız domateslerden hangisi daha verimli ve daha fazla talep görüyorsa ona göre planlama yapacağız. Seramızı genişletmek için de yeni projelerimiz var." dedi.

        Serada ısıtma maliyetini düşürmek için de mevsimlik üretim yapacaklarını aktaran Eken, "Kış mevsimine uygun dayanıklı olan yeşillikleri üreteceğiz. Yozgat'ta yılda 3-4 ay üretim yapılıyor. Sera ile 12 ay üretim yapılacak. Yine serada istihdama da katkı sağlıyoruz. Şu an seramız küçük olduğu için az kişi çalışıyor. Seramızı büyüttüğümüzde daha fazla kişi istihdam edilecek." diye konuştu.

        Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir de beldelerinde seracılığı yaygınlaştırmak için proje çalışması yaptıklarını belirtti.

        Kendisinin de Hollanda'da seracılık yaptığını ve 31 Mart seçimlerinde Doğankent'te belediye başkanı seçildiğini aktaran Akdemir, şunları kaydetti:

        "Gurbetçi bir belediye başkanıyım. Hollanda'dan geldim. Orada seracılıkta aktif yer aldık. İşveren konumundaydık. Hollanda'daki seracılık neden Doğankent'te de olmasın? Toprak, güneş, her imkan var. Enes Eken kardeşimiz Hollanda'dan geldi. KOP'un desteği ile serayı yaptı. Devletimiz gerçekten büyük destek verdi. Bu sera gençlere örnek teşkil edecek. Gençlerimiz gelsin, fide nasıl yetişiyor, bakımları nasıl oluyor, öğrensin."

        Akdemir, belediyenin 20 dekar üzerinde sera projesi bulunduğunu anlatarak, "Biz burayı sera üssü haline getirebiliriz. Daha fazla üretim yapabiliriz. Beldemizde tarımda en fazla 3-4 ay üretim yapılıyor. Kapalı sisteme, topraksız tarıma geçtiğimiz zaman 12 ay üretim yapılır ve insanlara istihdam sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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