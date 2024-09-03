Yozgat'ta KOP desteğiyle sera kuran gurbetçi istihdama katkı sağlıyor

Hollanda'da seracılık yapan gurbetçi Enes Eken, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Yozgat'ta kurduğu serayla tecrübesini hemşehrilerine aktarmaya çalışıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde doğan ve Hollanda'da seracılık işiyle uğraşan 42 yaşındaki Enes Eken, Doğankent'te de seracılık yapılabileceğini göstermek amacıyla yeğeni Gülsüm Yıldız ile proje hazırlayarak KOP'a sundu.

KOP'un yüzde 70 hibe destekli "Yaz Seralarıyla Gelirimiz Artıyor Projesi"nden yararlanan Eken, 2023'te beldedeki bir dönüm alan üzerine sera kurdu.

İlk etapta domates, biber ve patlıcan üretimine başlayan Eken, gazetecilere, amacının hem üretime hem de bölgede istihdama katkı sunmak olduğunu söyledi.

Eken, Yozgat ve çevresinde de seracılığın yapılabileceğini kanıtlamak istediğini anlatarak, "Bu yıl üretimini yaptığımız domateslerden hangisi daha verimli ve daha fazla talep görüyorsa ona göre planlama yapacağız. Seramızı genişletmek için de yeni projelerimiz var." dedi.

Serada ısıtma maliyetini düşürmek için de mevsimlik üretim yapacaklarını aktaran Eken, "Kış mevsimine uygun dayanıklı olan yeşillikleri üreteceğiz. Yozgat'ta yılda 3-4 ay üretim yapılıyor. Sera ile 12 ay üretim yapılacak. Yine serada istihdama da katkı sağlıyoruz. Şu an seramız küçük olduğu için az kişi çalışıyor. Seramızı büyüttüğümüzde daha fazla kişi istihdam edilecek." diye konuştu.