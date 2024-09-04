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        Sorgun'da asayiş toplantısı yapıldı

        Sorgun'da uyuşturucu bağımlılığı, asayiş ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:10
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        Sorgun'da asayiş toplantısı yapıldı
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        Sorgun’da uyuşturucu bağımlılığı, asayiş ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı yapıldı.

        Kaymakamlıktaki toplantıda konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, son zamanlarda ilçede yaşanan bazı olayların toplumun yarası haline geldiğini ve bu olayların kronikleşmeden üzerine gidileceğini söyledi.

        Böyle olayların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemin alınacağını belirten Aydın, “Özellikle uyuşturucu kullanımı her türlü kötü olayda baş etken olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde bırakın gençlerimizi çocuklarımızı da kıskacına alan uyuşturucu ile mücadele hepimizin görevidir. Bizler hep birlikte gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımızı bu bilmediğimiz kötü maddelerden uzak tutacağız. Onların nerede olduklarını bilelim, onlarla yakından ilgilenelim. Eğer ilgilenmezsek, onlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar. Birlik ve beraberlik içinde bu bağımlılığa dur diyelim. Bizler de uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda her zamankinden daha etkin olacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde bu konuda ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapacağız.” dedi.

        Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Bayırlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli ve mahalle muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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