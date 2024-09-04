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        Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nda birincisi Sorgun'dan oldu

        Diyanet İşleri Başkanlığınca Bolu Müftlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nda Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Emine Bolat birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:04
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        Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nda birincisi Sorgun'dan oldu
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        Diyanet İşleri Başkanlığınca Bolu Müftlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması'nda Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Emine Bolat birinci oldu.

        Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhbirine yaptığı açıklamada, Bolat'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

        Yarışma kapsamında daha önce 8 bölge birincilerinin belirlendiğini aktaran Yaykın, "İlçemiz Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğreticisi Emine Bolat hocamız, İç Anadolu Bölge birincisi olarak finallerde yarışmaya hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığımızca Bolu İl Müftülüğü Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Hafızlık Yarışması finalinde 8 bölge birincisi arasında büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi olmuştur. Sorgun Müftülüğü olarak kendisini başarısından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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