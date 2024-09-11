Sorgun Durmuş Ergüllü Kınalı Hasan Camii inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2010'da temeli atılan Durmuş Ergüllü Kınalı Hasan Camisi'nde çalışmalar devam ediyor.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Edirne Selimiye Camisi örnek alınarak inşa edilen cami inşaatını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gülden, geçen yıla oranla cami inşaatındaki ilerleme ve gelişmeyi gördüğünü ve memnun olduğunu belirtti.

İnşaatın yüzde 80'lere ulaştığını aktaran Gülden, "Cami inşaatımız bu hızla gitmesi durumunda en geç 2025'in ilkbahar aylarında tamamlanacak. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın da yardımlarını bekliyoruz. İnşaatın bu duruma gelmesi için çok büyük gayret sarfeden ilçe müftümüz ve ekibine, cami dernek başkanı ve üyelerine, onları her kademede destekleyen hayırsever halkımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.