Sorgun'da "Sağlıklı Yaşam İçin Spor" projesi sürüyor

Uğuz, projenin Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylandığını ve Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin ortaklığında yürütülecek projeden toplamda 80 gönüllü gencin yararlanacağını, projenin 15 ay süreceğini belirtti.

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