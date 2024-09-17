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        Sorgun'da asfalt çalışmaları sürüyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesi Günyazı köyündeki asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:17
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        Sorgun'da asfalt çalışmaları sürüyor
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesi Günyazı köyündeki asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

        Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, 2024 yılı planlamaları çerçevesinde asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını, gelecek yıl buraların ikinci kat asfaltlarının atılacağını söyledi.

        Çalışmanın bölgenin ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirdiğini vurgulayan Kayhan "Ekiplerimiz Kadışehri yol ayrımından Günyazı köyüne kadar olan 3 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlarımız özellikle sıkıntı yaşadıkları kış aylarında daha rahat bir yolculuk yapma şansına sahip olacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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