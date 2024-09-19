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        Sorgun'da Gaziler Günü törenle kutlandı

        Sorgun'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:11
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        Sorgun'da Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Sorgun’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erkılıçoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı İlker Tanrıöver, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Emrah Kayış, gaziler, askeri personel ve daire müdürleri katıldı.

        Jandarma Astsubay Çavuş Feyzullah Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Emrah Kayış, konuşma yaptı.

        Kaymakam Aydın tören sonrası gazetecilere, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kahramanlıklarıyla devletimizin istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun" dedi.

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