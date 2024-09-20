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        Ressam adayları Sorgun'da resim sergisini gezdi

        Sorgun Gençlik Merkezi'nde resim eğitimi alan gençler, Sorgun Belediyesi tarafından belediye binasında açılan "Renklerle Yolculuk" yağlı boya sergisini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:30
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        Ressam adayları Sorgun'da resim sergisini gezdi
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        Sorgun Gençlik Merkezi’nde resim eğitimi alan gençler, Sorgun Belediyesi tarafından belediye binasında açılan "Renklerle Yolculuk" yağlı boya sergisini gezdi.

        Resim eğitmeni Dilberay Orhan, sanat dolu renkli etkinliğin, gençlerin sanata olan ilgisini ve yağlı boya resim hakkında bilgilerini artıracağını belirtti.

        Orhan, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergideki eserlerin gençler tarafından ilgiyle incelendiğini söyledi.

        ‘Renklerle Yolculuk’ sergisinin, Sorgun’da sanatın ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Orhan, "Genç sanatçı adaylarımız, renklerin büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Sergideki eserleri inceleyerek, yağlı boya teknikleri ve renklerin kullanımı hakkında bilgi edindiler. Bu etkinliğin, gençlerin sanata olan ilgisini artıracağını ve yeteneklerini geliştireceğini ümit ediyorum. Sergi gezisi, gençlerin hem sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri, hem de sınavlara yönelik hazırlıklarını desteklemek açısından büyük bir fırsat oldu" dedi.

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