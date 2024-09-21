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        Sorgun'da okul yolları yeniden yapılıyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, okul yolları yaşanan kazaları önlemek ve okul yollarını daha güvenli bir hale getirmek için belediye tarafından yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:22
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        Sorgun'da okul yolları yeniden yapılıyor
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, okul yolları yaşanan kazaları önlemek ve okul yollarını daha güvenli bir hale getirmek için belediye tarafından yenileniyor.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Amaçlarının Sorgun'u daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

        "Adımlarımızı imar ve inşa ettiğimiz modern Sorgun imajını destekler şekilde atıyoruz. Çalışmalarımızı hem estetik hem de işlevsel olarak hayata geçiriyoruz. Okullarımızın genelini kapsayan bir oluşum içerisindeyiz. Çocuklarımızın okula güvenli ulaşımını sağlamak için gereken ortamı hazırlıyoruz. Yolları araçlar, kaldırımları yayalar kullanabilsin diye geniş kaldırımlar, okul önlerine de hız kesici kasisler yapıyoruz. Kurallara uyan, güvenlik endişesi olmayan, mutlu ve huzurlu bir Sorgun için sahadayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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