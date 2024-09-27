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        Sorgun TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ilk ve ortaokullarda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 316 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:32
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        Sorgun TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
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        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ilk ve ortaokullarda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 316 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ayakkabı yardımının, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından daha önce belirlenen 316 öğrenciye yapıldığını belirterek, "İlçemiz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 150 bin lira değerinde 316 çift ayakkabı, dar gelirli öğrencilerimize teslim edilmek üzere alınmıştır. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.

        Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan da "Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen okullardaki dar gelirli öğrencilere dağıtılmak üzere 316 çift ayakkabı yardımı yaptık. Amacımız yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmektir. Bu yardımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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