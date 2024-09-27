Sorgun TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ilk ve ortaokullarda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 316 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ayakkabı yardımının, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından daha önce belirlenen 316 öğrenciye yapıldığını belirterek, "İlçemiz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 150 bin lira değerinde 316 çift ayakkabı, dar gelirli öğrencilerimize teslim edilmek üzere alınmıştır. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi.