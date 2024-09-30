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        Sorgun'da Ahilik Haftası kutlandı

        Sorgun Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Ahilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:39
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        Sorgun'da Ahilik Haftası kutlandı
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        Sorgun Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Ahilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Ahmet Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ahiliği yaşatmak ve tanıtmak amacıyla her yıl birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Ekinci, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Latif Altın ise Ahi'nin alnı ve eli açık, cömert, yardımsever olması gerektiğini dile getirdi.

        Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz da Ahiliğin, halka dönük bir kurum olduğuna dikkati çekti.

        Konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen Mustafa Bulut ile yılın kalfası seçilen Abdulkadir Açıkgöz'e şed kuşatıldı.

        Etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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