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        Sorgunlu öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi'ni gezdi

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrencilere yönelik Kayseri Bilim Merkezi'ne gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:56
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        Sorgunlu öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi'ni gezdi
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        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrencilere yönelik Kayseri Bilim Merkezi'ne gezi düzenlendi.

        Geziye katılan idareci, öğretmen ve öğrencileri uğurlayan Kaymakam İhsan Emre Aydın, öğrencilerin gezi süresince hem eğlenceli vakit geçireceklerini hem de farklı bilgi ve tecrübeler edineceklerini kaydetti.

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da ilçe merkezindeki 5 okuldan 105 öğrenci, 15 idareci ve öğretmenlerin katıldığı gezinin günü birlik yapıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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