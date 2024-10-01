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        Sorgun'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantısı düzenlendi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:01
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        Sorgun'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantısı düzenlendi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, eğitim öğretim yılı içerisinde okullarda yapılması planlanan çalışmalar için destek olacağını belirtti.

        Rehberlik servislerinin önemine değinen ve hizmetlerin kalitesinin artması için yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunan Kaymakam Aydın "Gelişen teknoloji birçok problemi de beraberinde getirdi. Bunların başında zihinsel ve sosyal becerilerde bozukluk, öfke, korku, iletişim eksikliği hatta obezite gibi daha bir çok problemi sayabiliriz. Bu problemlerde özellikle erken teşhis ve öğrenilen bilgilerin yetkili makamlara hızlı bir şekilde aktarılması çok önemli. Bu bilgileri hızlı bir şekilde yetkililerle paylaşalım ki çözümü de çabuk olsun." ifadelerini kullandı.

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