Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda Dünya Yaşlılar Günü kutlandı

        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahadın Yaşlanma Vakfı’nda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, büyüklere hürmet göstermenin ve onlara sevgiyle yaklaşmanın medeniyetimizin temel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

        Yaşlılara gösterilen sevgi ve saygının toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden olduğunu vurgulayan Aydın, “Yaşlılarımız, geçmişin bilgeliğini ve tecrübesini bugüne taşıyan değerli varlıklarımızdır. Onların kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Yaşlılarımız sadece özel günlerde değil, her zaman hatırlanmalıdır. Bizleri geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak, onlara hak ettikleri değeri her zaman vermek en önemli sorumluluklarımızdandır. Yaşlılarımız için yaptığımız her küçük fedakarlık, onların mutluluğu ve huzuru için büyük bir adımdır.” dedi.

        Kaymakam Aydın daha sonra vakıf sakinleri ile sohbet etti.​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Sorgun'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantısı düzenlendi
        Sorgun'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantısı düzenlendi
        Sorgunlu öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi'ni gezdi
        Sorgunlu öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi'ni gezdi
        Sorgun'da Ahilik Haftası kutlandı
        Sorgun'da Ahilik Haftası kutlandı
        Yozgat Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
        Yozgat Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uya...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uya...
        Sorgun TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek
        Sorgun TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek