Sorgun'da kursiyerlere belge verildi

Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Eğitim Merkezi'nde (ADEM) Kur'an kursu ve aşçılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere törenle belge verildi.

Aile Destek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ile koordineli yürütülen kurslara kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

Aile Destek Eğitim Merkezi'nde şu anda dikiş, rölyef, aşçı çıraklığı, çini, makine nakışı ve okuma yazma gibi kursların devam ettiğini aktaran Aydın “Ağustos ayında başlayan ve iki ay süren Kur’an kursu ve aşçılık kursuna katılan 24 kursiyerimiz, eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Kursiyerlerimize belgelerinin hayırlı olmasını diliyor, bu belgelerin kendileri için yeni iş imkanları sunmasını temenni ediyorum” dedi.