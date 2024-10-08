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        Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Kılıç, trafik kazasında hayatını kaybetti

        Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:59
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        Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Kılıç, trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kılıç'ın (52) kullandığı 06 DHL 157 plakalı otomobil, Kayseri-Yozgat kara yolu Ovakent beldesi yakınlarında 66 ABJ 373 plakalı tır ile çarpıştı.

        Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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