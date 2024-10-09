Sorgun Müftüsü Yaykın'dan hac kayıtları güncelleme uyarısı

Yaykın, yaptığı açıklamada hac kayıt güncelleme işlemini yetiştiremeyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, hac kayıt güncelleme işlemlerinin 11 Ekim 2024'e kadar uzatıldığını belirterek, "Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portalı üzerinden yeniden açılmıştır. 11 Ekim 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden hac kayıt güncelleme işlemi yapılabilmektedir." dedi.

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