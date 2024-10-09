Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Yerköy ilçesinde ise bir otomobilde esrar ele geçirildi, O.D, M.G.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Boğazlıyan ilçesindeki operasyonda ise Kayseri'den ilçeye bir otomobilde uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, araçtaki U.B. ile M.Ş'yi gözaltına aldı, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran ekipler, araçta 28,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, B.E ve F.Ç. gözaltına alındı.

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