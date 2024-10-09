Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında kent merkezi, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde operasyon düzenledi.
Kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran ekipler, araçta 28,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, B.E ve F.Ç. gözaltına alındı.
Boğazlıyan ilçesindeki operasyonda ise Kayseri'den ilçeye bir otomobilde uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, araçtaki U.B. ile M.Ş'yi gözaltına aldı, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yerköy ilçesinde ise bir otomobilde esrar ele geçirildi, O.D, M.G.K. ve M.A. gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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