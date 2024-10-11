Sorgun'da servis sürücülerine eğitim verildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde öğrenci taşıyan servis sürücülerine eğitim verildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen eğitimde, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerince trafik, yolcu güvenliği ve sağlık konularında bilgi verildiğini söyledi.

Amaçlarının, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda okula geliş gidişlerini sağlamak olduğunu vurgulayan Öcal, eğitime ilçe genelinde taşıma kapsamında bulunan ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerin taşınması işini yapan servis sürücüleri ve rehber personelin katıldığını belirtti.