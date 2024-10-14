Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

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