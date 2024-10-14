Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
Eğitimde, öğrencilere trafik kuralları, trafik güvenliği, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitleri hakkında bilgi verildi.
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