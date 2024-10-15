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        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:13
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        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilip önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

        Özel harekat polisi destekli operasyonda Suriye uyruklu A.E ve M.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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