Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan K.K'yi kent merkezinde yakaladı.

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