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        Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:34
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        Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan K.K'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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