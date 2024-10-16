Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olan M.Ö'yü kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilis'e iki havan mermisi düştü!
        Kilis'e iki havan mermisi düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sorgun Belediyesi hara için çalışma başlattı
        Sorgun Belediyesi hara için çalışma başlattı
        Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
        Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi