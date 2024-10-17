Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Yozgat'ta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da uyuşturucu kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sorgun ilçesinde Mükremin Göleti mevkisinde yaptıkları devriye görevinde şüpheliler A.T, Y.A. ve M.E.Ü'nün uyuşturucu kullandığını tespit etti.

        Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında 1,8 gram esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sorgun Belediyesi hara için çalışma başlattı
        Sorgun Belediyesi hara için çalışma başlattı
        Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
        Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
        Yozgat'ta 2 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı