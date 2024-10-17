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        Yozgat Valisi Özkan, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:03
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        Yozgat Valisi Özkan, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan ilçesine ziyarette bulundu.

        İlk olarak Kaymakam Aydın Yanık'ı ziyaret eden Vali Özkan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçen Özkan, yetkililer ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'dan bilgi aldı.

        OSB'de faaliyette bulunan fabrikalarda incelemede bulun Özkan, ilçede vefat eden Kore Gazisi Mustafa İsmailoğlu'nun ailesine de taziyede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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