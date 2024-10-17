Yozgat Valisi Özkan, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti

OSB'de faaliyette bulunan fabrikalarda incelemede bulun Özkan, ilçede vefat eden Kore Gazisi Mustafa İsmailoğlu'nun ailesine de taziyede bulundu.

Daha sonra Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçen Özkan, yetkililer ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'dan bilgi aldı.

İlk olarak Kaymakam Aydın Yanık'ı ziyaret eden Vali Özkan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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