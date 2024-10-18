Yozgat'ta 20 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da tekerlekli sandalyelerin Yozgat'a gönderilmesinde emeği ve katkısı bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e teşekkür etti.

TESKOMB tarafından gönderilen tekerlekli sandalyelerin ihtiyacı olan engelli vatandaşlara teslim edildiğini belirten Özkan, "Allah herkese sağlıklı uzun ömür versin. Tekerlekli sandalyeleri ilimize gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Valilikte düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, sağlıklı her insanın birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Yozgat'a gönderilen 10 akülü ve 10 tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.