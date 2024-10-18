Yozgat'ta açık cezaevinden firar eden 4 hükümlü yakalandı

Firarilerin Ankara'da olduğu bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda haklarında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ş, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası olan N.A, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezası bulunan U.K. ve S.E'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, cezaevinden firar eden 4 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 Ekim'de firar eden 4 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ankara'da yakalandı.

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