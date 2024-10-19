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        Yozgat Baro Başkanlığına yeniden Muhsin Ayanoğlu seçildi

        Muhsin Ayanoğlu, yeniden Yozgat Baro Başkanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:31 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:42
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        Yozgat Baro Başkanlığına yeniden Muhsin Ayanoğlu seçildi
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        Muhsin Ayanoğlu, yeniden Yozgat Baro Başkanı oldu.

        Yozgat Barosunun bir otelde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, Muhsin Ayanoğlu ve Bahar Büyükaksu başkanlık için yarıştı.

        Seçimde, mevcut başkan Ayanoğlu 172, Büyükaksu 68 oy aldı.

        Yeniden baro başkanlığına seçilen Ayanoğlu, desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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