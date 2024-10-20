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        Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de ormanlarda temizlik yapıldı

        Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:12
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        Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de ormanlarda temizlik yapıldı
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        Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de, "Ormanlar İçin Ele Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı.

        Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, etkinliğin amacının ormanlar konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Ormanları temiz tutmak gerektiğini ifade eden Özkan, "Yıl içerisinde en çok karşılaştığımız olaylardan biri orman yangınlarıdır. Yangınların temel sebebi insan kusurlarıdır, ormanlar içerisine atılan cam şişe ve plastik malzemelerle anız yakmaktır. Dolayısıyla bugün buradaki amacımız, bu konularda farkındalık oluşturmaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        Temizlik çalışmasına katılanlardan Büşra Durak da "Özellikle sigara izmaritlerinden dolayı yangınlar çıkıyor. Orman yangınlarına engel olmak amacıyla buradayız. Umarım daha dikkatli oluruz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılanlar daha sonra temizlik yaptı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesi'ndeki Akbayır mevkisinde bulunan ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.

        Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gençlerle ormanlara ve çevreye olan duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Şahin, "Bu ağaçların büyümesine, gelişmesine, çoğalmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Kağıt, cam şişe, çöp hepsini ayrı ayrı topluyoruz. Topladıktan sonra belediye ekiplerimize teslim edeceğiz, onlar da gerekli ayrıştırmayı yapacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenci ve vatandaşlar, ormanlık alanda çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Etkinliğe, Kırşehir Vali Yardımcısı Yasin Özcan ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Niğde

        Niğde Orman İşletme Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kumluca-Hamamlı Erozyon Kontrol Sahası'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan Vali Cahit Çelik, ormanların insanlar için önemli olduğunu söyledi.

        Ormanları sürdürülebilir şekilde kullanarak gelecek nesillere bırakmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Çelik, "Hem çocuklarımıza örnek olmak hem de buradaki ormanı temizlemek açısından buradayız. Buradan tüm vatandaşları uyarmak istiyorum. Dünya bizim evimiz, evimizi temiz tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Vali Çelik ve beraberindeki kurum müdürleri, STK temsilcileri, izci kulüpleri, Kızılay Kulübü gönüllüleri ve öğrenciler, ormanda çöp topladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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