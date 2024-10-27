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        Sorgun'da 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:16
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        Sorgun'da 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği yapıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği düzenlendi.

        Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vakıf Müdürü Nurhan Han Erdem, şenliği her yıl biraz daha kapsamlı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şenlikte hem eğlence hem de bilgilendirme faaliyetlerinin bulunduğunu aktaran Erdem, "2 gün süren şenlikte eczacı Sevil Gül ve Emre Altan ilaç kullanımı hakkında vakfımızda kalan yaşlılarımıza bilgi verdi. İkinci gününde ise ozanlarımız türkü seslendirerek yaşlılarımızı eğlendirdi. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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