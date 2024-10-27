Sorgun'da 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği yapıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği düzenlendi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği düzenlendi.
Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vakıf Müdürü Nurhan Han Erdem, şenliği her yıl biraz daha kapsamlı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şenlikte hem eğlence hem de bilgilendirme faaliyetlerinin bulunduğunu aktaran Erdem, "2 gün süren şenlikte eczacı Sevil Gül ve Emre Altan ilaç kullanımı hakkında vakfımızda kalan yaşlılarımıza bilgi verdi. İkinci gününde ise ozanlarımız türkü seslendirerek yaşlılarımızı eğlendirdi. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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