Yozgat Valisi Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, Cumhuriyet'le taçlandırdığı günün 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanı ve canıyla ilan ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti: