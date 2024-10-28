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        Sorgun'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolasıyla öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

        Sorgun Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dönümü dolayısıyla öğrencilere yönelik Sivas'a gezi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:08
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        Sorgun'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolasıyla öğrencilere yönelik gezi düzenlendi
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        Sorgun Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dönümü dolayısıyla öğrencilere yönelik Sivas'a gezi düzenlendi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla düzenlenen geziye 87 öğrencinin katıldığını belirtti.

        Aydın, "Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı Sivas'a gezi düzenlendik. Bu kapsamda Çifte Minareli Medrese, Atatürk ve Kongre Merkezi ile Arkeoloji Müzesi öğrencilerimiz tarafından ziyaret edildi. Bu vesileyle hem öğrencilerimizin hem de tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

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